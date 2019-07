Yo-Kai Watch 1 HD confirmé sur Switch Yo-Kai Watch 1 HD confirmé sur Switch

Flairant le bon coup de la Nintendo Switch Lite qui a toutes les chances d'attirer un public plus large, tout en ayant besoin de rentabiliser un peu le relatif échec du quatrième épisode, Level-5 confirme le retour du premier Yo-Kai Watch sur la dernière de Nintendo, avec une sortie prévue le 10 octobre sur le territoire japonais.



Quelques visuels sont disponibles pour montrer les effets du lifting HD, et on nous annonce une compatibilité avec les derniers jouets à la mode (non disponible chez nous, pour le moment).