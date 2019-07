DBZ Kakarot : des visuels pour les autres persos jouables (et les supports) DBZ Kakarot : des visuels pour les autres persos jouables (et les supports)

Bandai Namco nous offre de nouveaux visuels de Dragon Ball Z : Kakarot pour mettre en avant la dernière révélation en date : outre Goku lui-même, nous pourrons incarner Gohan, Piccolo et Vegeta (ce dernier uniquement dans l'arc Namek) tout en bénéficiant du support de Chaozu, Ten Shin Han, Krillin et Yamcha.



Sortie prévue début 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.