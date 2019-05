[Rumeur] Call of Duty : Black Ops 5 serait l'épisode de fin 2020, en sortie cross-gen [Rumeur] Call of Duty : Black Ops 5 serait l'épisode de fin 2020, en sortie cross-gen

Bien rodé depuis des années, le cycle de Call of Duty pourrait bien subir une modification d'importance pour l'entrée dans la nouvelle génération des consoles (donc fin 2020). Trois développeurs sont habituellement conviés à la tâche avec d'abord Treyarch qui a fait Black Ops IV il y a quelques mois, Infinity Ward qui s'occupera du prochain fin 2019 (supposé être Modern Warfare 4) tandis que Sledghammer, épaulé par Raven Software, doit lui prendre en charge celui de fin 2020 qui a toutes les chances de sortir en cross-gen (PC, PS4, One, PS5, Scarlet).



Et il semble donc selon Jason Schreier de Kotaku que l'on aura cette fois quelques remous. Concrètement, voici donc ce que l'homme rapporte :



- Call of Duty 2020 devait avoir pour thème la Guerre Froide aussi bien pour sa campagne solo que son multijoueur.

- Sauf que dû à trop de mésententes entre Sledghammer et Raven, Activision a changé ses plans et va faire de cet épisode un Black Ops 5 dont le multijoueur sera finalement assuré par Treyarch.

- Tout n'est pas perdu pour Sledghammer qui poursuit son chantier sur la Guerre Froide, mais seulement dans le cadre d'une campagne, inclus dans ce Black Ops 5.



Toujours selon les sources de Schreier, Activision commencerait sérieusement à regarder du coté du modèle F2P et envisagerait d'offrir un mode du Call of Duty 2019 sous ce format économique. Difficile de ne pas penser à un éventuel retour du Battle Royale.