Lords of the Fallen 2 : le développeur a été viré Lords of the Fallen 2 : le développeur a été viré

Décidément, le chantier Lords of the Fallen 2 semble être maudit (autant que celui de Dead Island 2 on remarquera) : des années après son annonce, puis la perte de son producteur principal, le chantier avait pu reprendre il y a un an tout pile, cette fois confié au développeur Defiant Studios.



Le groupe n'ira cependant pas plus loin : CI Games annonce via un communiqué avoir mis fin au partenariat en raison d'une qualité en deçà des attentes, et compte terminer le travail en interne avec l'aide de sous-traitance.



Defiant Studios a de son coté indiqué auprès d'Eurogamer être déçu de cette décision et de l'avis fait par CI Games envers son équipe qui a déjà prouvé sa valeur en ayant participé (en soutien) à des projets comme Just Cause 3, Far Cry 5 et d'autres AAA.



Bien entendu, Lords of the Fallen 2 n'a toujours aucune date de sortie.