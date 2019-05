[Rumeur] Splinter Cell enfin de retour ? [UP] [Rumeur] Splinter Cell enfin de retour ? [UP]

Une journée comme une autre chez Ubisoft où l'un des directeurs créatifs de The Division 2 (Julian Gerighty de son petit nom) nous apprend « comme ça » via Twitter qu'il travaille sur le prochain Splinter Cell, et qu'il est impatient d'être à l'E3 2019. Voilà voilà…



Les photos qui accompagnent le message montrant que le vin semble couler à flot, on ignore s'il s'agit d'une blague de mauvais goût ou d'une bourde lâchée avec quelques grammes dans le sang. Au cas où, l'homme va jusqu'à rajouter de « ne pas retweeter sinon il va avoir des ennuis »…



UPDATE



- Julian Gerighty pousse maintenant le vice en mettant son avatar à l'image de Sam Fisher.



UPDATE 2



- Sans vraiment démentir la chose, Ubisoft a réagit en stipulant que Julian « blague comme il sait le faire », que leurs directeurs créatifs semblent bien s'amuser en ce moment, mais qu'il n'y a aucune annonce officiellement à faire pour l'instant.