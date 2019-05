Mobile : DeNA sur un nouveau projet Pokémon Mobile : DeNA sur un nouveau projet Pokémon

Dans son dernier rapport fiscal, le groupe mobile DeNA a annoncé plancher sur un nouveau projet dit « excitant » sur la franchise Pokémon, à destination du monde smartphone et attendu avant le 31 mars 2020.



Pas plus d'informations pour cet accord avec The Pokemon Company qui devrait se dévoiler après l'un des autres gros chantiers du groupe, lui attendu pour cet été : Mario Kart Tour, dernier titre du partenariat avec Nintendo (qui peut éventuellement se renouveler).