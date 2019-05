Ciné : Saints Row va également être adapté Ciné : Saints Row va également être adapté

Le rachat de la licence Saints Row (et de son studio) n'a pour l'heure pas servi à grand-chose hormis des portages/remasters et un spin-off oubliable Agents of Mayhem. Mais les fans peuvent éventuellement croiser les doigts pour un retour futur puisque Deadline annonce une nouvelle forme de mise en avant pour la franchise : une adaptation ciné.



Fruit d'une collaboration entre Fenix Studios, Koch Media et Occupant Entertainment, l'adaptation serait signé F.Gary Gray, déjà auteur du dernier Fast & Furious ainsi que du prochain Men in Black : International.



On apprend en outre que l'homme en charge de l'écriture est déjà un habitué des transferts du JV aux salles obscures : Greg Russo, dont on attend déjà les résultats sur le reboot de Mortal Kombat, un reboot également pour Resident Evil, mais aussi une adaptation de la franchise F.E.A.R..