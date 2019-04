La Switch se prépare enfin pour la Chine La Switch se prépare enfin pour la Chine

Jusque là limitée à de l'importation pas forcément légale, la Switch devrait enfin officiellement sortir en Chine, et plus précisément dans la principale province de Guangdong, l'institut Reuters venant de déclarer que le géant Tencent a enfin obtenir un accord pour distribuer la console de Nintendo en y incluant d'ailleurs une démo jouable de New Super Mario Bros. Deluxe.



Le gouvernement central garde néanmoins un droit de contestation pour les sept prochains jours mais il est assez probable que la décision soit accordée comme ce fut le cas pour la PlayStation 4 et la Xbox One, qui n'ont de toute manière jamais rencontrée un énorme succès sur ce territoire où règnent sans grand partage le PC et le mobile.