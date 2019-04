Jedi Fallen Order : une affiche leakée (Amazon) Jedi Fallen Order : une affiche leakée (Amazon)

C'est ce week-end que débutera le Star Wars Celebration avec un copieux programme pour les fans de la galaxie lointaine (très lointaine) puisque le vendredi soir fera l'objet d'un panel sur le futur Star Wars IX, suivi dans les mêmes eaux du tout premier trailer de Vador Immortal, le projet VR épisodique à l'attention de la gamme Oculus. Dimanche sera lui marqué par des nouvelles de la série TV « The Mandalorian » ainsi que les premières images du final de « The Clone Wars ».



Et au milieu de tout ça ? La première présentation samedi 13 (à 20h30) de Star Wars : Jedi Fallen Order, le nouveau bébé de Respawn qui on l'espère mettra fin à la malédiction que subit Electronic Arts avec cette franchise.



Amazon vient d'en leaker par bourde une première affiche, montrant ce qui devrait être le fameux padawan survivant de la purge Jedi, dans un scénario se situant entre les épisodes III et IV.



Sortie prévue pour les fêtes de fin d'année.