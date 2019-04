Dontnod a deux autres projets dans les cartons Dontnod a deux autres projets dans les cartons

Censé mourir un temps, après l'échec commercial de Remember Me pour ceux qui s'en souviennent justement, le studio Dontnod continue aujourd'hui sa remontée en puissance et annonce des revenus à la hausse pour l'année 2018 (+22,1%) notamment aidé par la bonne performance de Vampyr et le lancement de Life is Strange 2.



Et à défaut d'avoir des chiffres de ventes pour tel ou tel jeu, on a également un mot sur l'avenir puisque outre le long suivi du précité (les trois derniers épisodes s'étaleront jusqu'en décembre) et l'arrivée prochaine du tout aussi narratif Twin Mirror en collaboration avec Bandai Namco, la société déclare aujourd'hui avoir deux autres projets en cours de développement, mais dont « l'identité des éditeurs reste confidentielle » pour le moment.



Aucune information particulière, et on se demande si Dontnod souhaitera éventuellement un Vampyr 2 tant Focus Home semble vouloir prolonger la licence avec l'arrivée cette année d'une version Switch, ainsi que d'une série TV via Fox21/Hulu.