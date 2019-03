Dissidia Final Fantasy fait de la résistance Dissidia Final Fantasy fait de la résistance

On pensait que l'histoire de Dissidia Final Fantasy NT était désormais derrière nous, n'ayant jamais réussi à briller aussi bien sur PS4 que sur Steam (mais un peu plus en Arcade apparemment) et alors que le Season Pass était bouclé, voilà que Square Enix revient pour annoncer un nouveau Live le 25 mars qui permettra de dévoiler un combattant supplémentaire.



On ignore encore si ce perso sera le premier d'une nouvelle série (et donc d'un potentiel Season Pass 2), mais peut-être que l'éditeur compte se reposer un peu sur la récente édition F2P proposant de faire uniquement du Versus local & online avec quatre persos seulement (mais fourni avec un système de rotation à la semaine).