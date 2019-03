[Rumeur] COD 2019 serait Modern Warfare 4 [UP] [Rumeur] COD 2019 serait Modern Warfare 4 [UP]

Selon les sources renseignées du site GamingIntel, le Call of Duty de fin d'année serait bien Modern Warfare 4, ce qui n'est pas étonnant quand on sait qui est derrière le projet (Infinity Ward) et qu'il y a justement des rumeurs d'un remaster de Modern Warfare 2 pour cette année.



Rebondissons justement sur ce dernier point puisque les bruits de couloirs indiquaient que seule la campagne solo serait concernée, et les sources du site précité explique justement le pourquoi : à l'instar de Black Ops 4, Activision souhaiter ait faire de Modern Warfare 4 un véritable best-of où (en plus de l'inédit évidemment) on y retrouverait tout un tas d'anciennes armes et cartes remises au goût du jour.



Bref, tout cela sera confirmé ou non d'ici quelques semaines, et ce dont on est au moins sûr pour le moment, c'est que ce « Call of Duty 2019 » proposera bien une campagne solo, ainsi qu'une nouvelle expérience axée coop.



UPDATE

- Toujours selon les mêmes sources, le Battle Royale ne reviendrait pas pour cet épisode, et le multi se voudrait un retour aux sources avec l'absence de spécialistes.