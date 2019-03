Castle Crashers : un teaser pour une version PS4 Castle Crashers : un teaser pour une version PS4

On se demandait hier encore pourquoi la PlayStation 4 serait la seule qui n'aurait pas droit au retour de Castle Crashers mais c'était sans compter ce nouveau teaser lâché par le studio The Behemoth (voir ci-dessous) qui laisse donc entendre l'arrivée prochaine du remaster sur la console de Sony en même temps que la Switch.



Lancé il y a une dizaine d'années sur Xbox 360 avant d'être porté sur PS3 et PC, le titre a ensuite bénéficié d'un remaster sur Xbox One, livré avec quelques bonus.