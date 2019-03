Bloodstained : la préquelle 8-bits en boîte

En attendant de pouvoir découvrirqui accuse seulement deux ans de retard (prévu cet été normalement), Limited Run Games offrira la possibilité aux collectionneurs de se procurer la préquelle façon 8-bitsen version boîte sur les supports PS4, Switch et PS Vita.Les ventes seront ouvertes dès ce vendredi 15h, avec une version standard à un prix non indiqué mais également un collector à 54,99$, incluant le jeu avec une jaquette format Nes, un poster et une OST.Limited Run Games qui en passant annonce réitérer le coup de la conférence E3 (après une première en 2018) où l'on nous promet « ironiquement » qu'il s'agira du seul endroit sur le salon où vous entendrez parler de la PS Vita.