RPG Maker MV finalement annulé sur One

Disponible au Japon depuis novembre dernier (PS4 & Switch), RPG Maker MV devait nous arriver en ce premier trimestre avant d'être reporté à une date indéterminée, mais ce n'est pas l'unique mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent montrer leurs talents créatifs : si des versions PC et Xbox One devaient accompagner le lancement occidental, on vient d'apprendre que le jeu ne sortira finalement pas sur la console de Microsoft, et ce pour « diverses raisons ».



Pas de bol pour les joueurs Xbox One mais aussi d'une certaine manière Switch puisque Kadokawa nous avait initialement promis une fonction de partage de créations entre ces deux supports. Du cross qui n'a pour l'heure pas été confirmé pour les supports PC et PS4 d'ailleurs.