Romancing SaGa 3 prend un peu de retard

On l'avait un peu oublié et Square Enix ne comptait de toute façon pas nous faire le coup de la sortie surprise de(version HD) dans les jours à venir : c'est au détour d'un Live Stream que le producteur s'est excusé en déclarant que le titre n'arriverait pas en ce premier trimestre 2019 comme convenu mais « plus tard », sans avoir davantage de précisions pour le moment même si apparemment, l'essentiel du chantier est bouclé. Par contre, on ne parle là que du Japon donc coté occident, soyez encore plus patient.Reste que report ou pas, Square Enix affirme que rien n'a bougé concernant les supports, donc PC, PS4, One, Switch et PS Vita.