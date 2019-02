Travis Strikes Again date son premier DLC Travis Strikes Again date son premier DLC

Ceux qui ont apprécié Travis Strikes Again : No More Heroes auront l'occasion de retourner dessus la semaine prochaine puisque Grasshopper nous annonce que le premier DLC arrivera ce 28 février, incluant dans le Season Pass, lui même offert gratuitement dans la version boîte disponible depuis janvier.



On y trouvera un nouveau personnage jouable (Shinobu) qui bénéficiera de deux compétences exclusives, ainsi qu'en bonus une aventure textuelle parodique au titre éloquent : « Badman Strikes Back ».