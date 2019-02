Ys IX prend RDV pour le 24 mars Ys IX prend RDV pour le 24 mars

Attendu pour septembre 2019 au Japon, exclusivement sur PlayStation 4, Ys IX : Monstrum Nox n'a pas encore eu vraiment l'occasion de se montrer hormis par un teaser et quelques informations, mais le rendez-vous est pris pour enfin découvrir du gameplay, et ce sera le 24 mars en début de journée via un Live effectué aux coté de Dengeki.



Un petit show qui sera également l'occasion pour Falcom d'évoquer l'avenir de la franchise « Trails », avec pourquoi pas l'annonce d'un nouvel épisode.