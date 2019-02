Shenmue III : deux visuels avant le gros trailer Shenmue III : deux visuels avant le gros trailer

Toujours daté au 27 août prochain sur PC et PlayStation 4, Shenmue III va doucement reprendre sa communication et débute d'ailleurs en douceur avec deux nouveaux visuels que l'on accueille avec plaisir en attendant du plus lourd.



Et ce plus lourd, il a déjà un RDV puisque Ys Net a indiqué sa présence au MAGIC 2019 de Monaco où l'on nous offrira donc le 9 mars un bon gros trailer, et logiquement quelques informations en bonus. On prend note.