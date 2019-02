Kano confirmé au casting de Mortal Kombat 11 Kano confirmé au casting de Mortal Kombat 11

C'est pas un simple tweet qui ne cherche même pas à y mettre les formes que NetheRealm confirme la présence de Kano au casting de Mortal Kombat 11, à la fois avec son modèle standard mais également avec un skin « Cangaço » qui sera lui exclusif à la version brésilienne (allez checker wikipedia pour comprendre).



Rien de plus, même pas une petite vidéo à grignoter, donc on retourne patienter jusqu'au 23 avril (PC, PS4 & One), voir jusqu'au 11 mai si vous le voulez sur Switch.