Pendant ce temps, Sony et Ubisoft annoncent l'adaptation ciné de Just Dance Pendant ce temps, Sony et Ubisoft annoncent l'adaptation ciné de Just Dance

Petite annonce folle du petit matin : la branche « Ubisoft Film & Television » ainsi que Screen Gems (filiale de Sony Pictures) annoncent conjointement une adaptation au cinéma de la franchise Just Dance, qui est certes la plus connue dans le monde des jeux musicaux, mais dont on n'attendait pas forcément de voir la tronche dans les salles obscures.



Ubisoft avait lancé un appel d'offre pour ce partenariat, remporté donc par Sony qui valide les récents propos de Kazuo Hirai sur la volonté de s'attarder sur les mouvements cross-média. Sony qui d'ailleurs n'est pas le plus chanceux dans le milieu entre le flop de Ratchet & Clank, le retard conséquent d'Uncharted et les annoncés mais jamais sortis Gran Turismo et The Last of Us.



Plus qu'à trouver un scénariste (oui, il en faut un) afin de dessiner les contours de cette adaptation.