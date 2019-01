Un DLC de persos jouables pour Catherine FB Un DLC de persos jouables pour Catherine FB

La fameuse annonce du 11 janvier concernant Catherine : Full Body semble être tout trouvée puisque directement livrée par le site Famitsu : il s'agira d'un DLC (et ouais), et plus exactement un pack de personnages jouables qui permettra de jouer avec un peu tout le monde dans le mode Babel et Colosseum, en plus du héros donc (et accessoirement Joker en bonus de précommande).



- Catherine

- Katherine

- Rin

- Orlando

- Jonathan

- Tobias

- Erica

- Boss



Un DLC qui sera disponible dès le lancement japonais au prix de 200 yens (donc moins de 2€) même si on attend quelques précisions pour être certain que ce prix concerne bien l'ensemble et non des persos à l'unité.