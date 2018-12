Super Dragon Ball Heroes trouve date au Japon Super Dragon Ball Heroes trouve date au Japon

La Switch commence doucement à placer ses cartouches japonaises pour le printemps 2019 puisque après Fire Emblem : Three Houses et Yo-Kai Watch 4, c'est maintenant Bandai Namco qui assure que son Super Dragon Ball Heroes : World Mission répondra à l'appel des cerisiers avec une sortie programmée pour le 4 avril 2019.



Les premières éditions physiques incluront deux packs de cartes (un seul si vous le prenez en dématérialisé) ainsi qu'une « vraie » carte visible ci-dessous, utilisable sur la bonne d'arcade.



RAS coté occident pour le moment même si son référencement dans l'organisme de classification australien laisse un certain espoir (au contraire des épisodes DS jamais sortis chez nous).