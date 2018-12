Housemarque prépare un AAA depuis 2017

Très accolé à Sony depuis des années, le studio Housemarque trace maintenant sa route depuis quelques temps, n'ayant pas vraiment reçu l'approbation du public par l'annonce cette année desur PC, un énième Battle Royale (prévu l'année prochaine, actuellement en bêta) dont les développeurs assurent qu'il ne s'agit pas d'une tentative de surfer sur la vague : le projet aurait été lancé en interne depuis bientôt quatre ans. Soit.Mais le plus important aujourd'hui vient d'un communiqué qui assure que le précité n'est pas l'unique jeu actuellement en chantier dans le studio. Un projet secret est en effet en pré-production depuis 2017, avec un éditeur trouvé mais encore non spécifié, qui sera la première vraie marque AAA de Housemarque avec 70 employés autour de la table d'opération, et d'autres à recruter sur le chemin.Il faudra malheureusement patienter avant d'en savoir plus, le studio ne souhaitant même pas évoquer pour l'heure ce à quoi s'attendre.