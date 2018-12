Ace Combat 7 : infos & visuels du multi Ace Combat 7 : infos & visuels du multi

Bandai Namco vient nous détailler ce à quoi s'attendre pour la partie multijoueur de Ace Combat 7 : Skies Unknown, avec quelques visuels d'illustration pour accompagner les informations que voici.



- Deux modes de jeu : Team Deathmatch et Battle Royale (et ouais).

- Le Team Deathmatch se pratiquera en 4V4, avec score à atteindre (ou jusqu'au temps limite).

- Le Battle Royale se jouera lui à 16 joueurs, en chacun pour soi évidemment.

- Vous gagnerez dans tous les cas des points de combat à réutiliser pour l'achat et la customisation de vos avions.

- Système de ranking par étoile, qui sera visible par les autres joueurs : abattre un joueur bien classé fait gagner plus de points dans une partie, ce qui poussera à privilégier cette cible (dans le camp d'en face) ou tenter de les couvrir (s'il y en dans votre équipe).

- Les phénomènes météorologiques du solo (notamment l'orage) se retrouveront en multi.



Sortie prévue le 18 janvier 2019 sur PlayStation 4 et Xbox One, puis deux semaines plus tard sur PC.