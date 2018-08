Luigi's Mansion 3DS sortira le 19 octobre

Déjà trop de jeux en fin d'année ? Nintendo n'en a cure et valide le 19 octobre comme date de lancement pour son portage 3DS deMalheureusement, toujours aucune information concrète pour ce qui est du contenu neuf, et on profite de cet article pour rappeler qu'il s'agit d'un des derniers jeux Nintendo à sortir sur la vieille portable (avec le remake depour début 2019), même s'il pourrait y avoir encore quelques surprises à l'avenir.