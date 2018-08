[LEAK] Forza Horizon 4 : aperçu de certaines épreuves showcase + nouveaux véhicules [LEAK] Forza Horizon 4 : aperçu de certaines épreuves showcase + nouveaux véhicules

Instant Leak du week-end avec une fuite sur Reddit des affiches in-game que l'on découvrira dans Forza Horizon 4, permettant d'avoir un aperçu plus large des catégories de véhicules jouables, incluant les camions mais aussi le retour du Warthog de Halo, ce qui n'est pas forcément une grande surprise puisque déjà présent dans le troisième épisode.



En revanche, le décors laisse entendre qu'on pourrait aller plus loin dans l'aspect « guest », et reste à savoir s'il s'agit d'une épreuve showcase ou d'une simple map PVP pour les sessions spéciales (Capture du Drapeau & co).