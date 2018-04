[Rumeur] Watch Dogs 3 plus ou moins ''confirmé'' [Rumeur] Watch Dogs 3 plus ou moins ''confirmé''

Actuellement en phase de test au Canada, l'assistant personnel made in Ubisoft (sorte de délire à la Siri) vient de lâcher une annonce avant l'heure à condition de lui poser la bonne question : si vous lui demandez quand sort Watch Dogs 3, l'assistant vous répond sans détour que le développement n'est pas encore terminé « mais la dernière version auquel j'ai pu m'essayer était très prometteuse. »



On est chez Ubisoft donc plutôt que de parler d'une bourde, on dira plutôt qu'il s'agit d'un énième « auto-leak » plutôt bien trouvé, et reste du coup à en attendre l'annonce officielle qui pourrait du coup tomber durant l'E3 2018, et ainsi accompagner un certain Skull & Bones, seul gros jeu de l'éditeur annoncé pour la deuxième moitié de l'année fiscale, avec éventuellement The Division 2 (confirmé, mais non daté pour le moment).