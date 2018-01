UK : bilan des succès de fin 2017 UK : bilan des succès de fin 2017

GamesIndustry tire un bilan de l'année 2017 au Royaume-Uni via de nouvelles données fournies par l'institut Gfk. En ressort 23,7 millions de jeux « physiques » vendus sur l'année, équivalent à 2016 (23,8 millions), mais en hausse en terme de revenus et pour cause : les jeux Switch rapportent plus que les jeux 3DS (60€ au lieu de 40 pour la plupart).



Dans le détails de fin d'année



- FIFA 18 est de nouveau la meilleure vente de l'année, même si en légère chute par rapport à FIFA 17 (-16,2%).

- Call of Duty WWII est deuxième sur l'année, et a déjà battu le total d'Infinite Warfare !

- Le carton rouge revient à Star Wars Battlefront II : -51 % de ventes par rapport à Battlefield 1, et -49 % par rapport à Star Wars Battlefront

- Inversement, Assassin's Creed Origins est en pleine forme : +13 % par rapport à Assassin's Creed Syndicate et +32 % face à Watch Dogs 2 en 2016.

- Need for Speed continue d'attendre son grand retour : -11 % pour Payback par rapport au reboot de 2015, déjà en baisse par rapport aux grandes heures de Underground.

- Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe et Zelda : Breath of the Wild ont tous passé les 300.000 ventes.

- Le lancement de Playerunknown's Battlegrounds sur Xbox One est jugé impressionnant : 4ème place au lancement et encore 11ème la dernière semaine, alors qu'il ne s'agit que d'une boîte avec un code et que la plupart des ventes sont directement faites sur le Xbox Live.



(Note :

Tous ces chiffres ne concernent que le marché physique et l'on rappelle qu'aujourd'hui, la plupart des éditeurs tapent une part du dématérialisé située entre 30 et 45%.)



Le top 5 des meilleures ventes Switch



1. Mario Kart 8 Deluxe

2. Super Mario Odyssey

3. Zelda : Breath of the Wild

4. 1-2 Switch

5. Splatoon 2



A noter qu'il ne manquait que 150 ventes à Mario + Lapins Crétins pour chopper la cinquième place.



(Source : GamesIndustry via ResetEra)