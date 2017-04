Nagoshi confirme un nouveau Yakuza Nagoshi confirme un nouveau Yakuza

Ne souhaitant toujours pas ralentir la cadence, Toshihiro Nagoshi a annoncé lors des Famitsu Awards qu'un nouveau Yakuza était en chantier, sans préciser s'il s'agira d'un spin-off, ou le début d'un nouveau cycle (qui comprendrait plusieurs épisodes selon son producteur).



Pour autant, on ne va pas en voir la couleur de suite vu que le développement n'est pas encore lancé (bientôt) et qu'on nous assure au moins que le jeu sera plus beau que Yakuza 6 grâce à une meilleure maîtrise du nouveau moteur.



Yakuza 6 qui sortira début 2018 chez nous on rappelle, précédé fin août de Yakuza Kiwami (remake du premier).