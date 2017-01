Leslie Benzies (GTA) fonde 5 studios

Figure influente dans l'espace vidéoludique, Leslie Benzies commence sa route en « solo » en annonçant la création d'une maison-mère qui regroupera pas moins de cinq studios en Écosse, chacun pouvant se consacrer à sa tâche sachant que le but est de ratisser large : jeux PC, consoles et Réalité Virtuelle.Les quatre premiers sont déjà nommés :- Royal Circus Games Limited- Starship Group- Everychere Game Limited- VR-Chitect LimitedLe premier a déjà déposé une marque () tandis que le dernier compte produire son propre casque VR, ainsi que des applications dédiées.Pour ceux qui manquent de culture, Leslie Benzies est tout simplement l'ancien Président de Rockstar North, ayant un CV en béton puisque producteur de la totalité des jeuxdepuis le III (jusqu'au V, et en incluant les spin-off et extensions) ainsi queL'homme a quitté sa boîte il y a deux ans et est actuellement en conflit juridique avec Rockstar Games et Take-Two pour des questions de gros sous.