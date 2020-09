Alors que Falcon&Winter Soldier est désormais daté pour 2021 c'est au final WandaVision (initialement la 2ème série du planning de la phase 4) qui arrive en première et dès cette année! En effet la pub Disney+ de fin d'année confirme la diffusion de cette dernière, pour la diffusion ? Nous pouvons facilement l'espérée quelques petits jours après la fin de la saison 2 de The Mandalorian qui devrait nous tenir jusqu'a décembre 2020.Black Widow ne sera peut-être donc pas le 1er produit de la phase 4, avec un bruit de report (encore) qui circule de plus en plus ici et là. Bref une bonne nouvelle pour les fans de Wanda et Vision (et hâte de voir le SWORD !) Et enfin Disney+ aura du contenu original à partir de fin octobre. Il était temps, en remerciant le Covid et les lois françaises merdiques pour la disponibilité des derniers films et séries.