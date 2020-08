Pokémon Masters

Pokémon Masters est sur le point de fêter son premier anniversaire. Pour l'occasion, le jeu changera également de nom pour devenir Pokémon Masters Ex. Il sera possible d'augmenter la rareté à 6 étoiles sur certains personnages.Un nouveau mode permettra de combattre les Conseil 4 et Champions des régions connues. Pour le début il sera possible d'avoir affaire à la Ligue Indigo de Kanto. Les autres ligues viendront via mise à jour.Le nouveau dresseur en habit ultime est Cynthia associée à Ékaïser actuellement disponible en invocation, ainsi que l'évènement qui vous permettra d'obtenir gratuitement Helios de la Team Galaxy, qui possède Palkia comme Pokémon partenaire.