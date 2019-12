Voici une vidéo qui vous montre comment installer Retropie sur Ubuntu Server.Je trouve l'idée très intéressante car pour ma part, j'ai un mini PC qui dort à la maison (Lenovo M93P Tiny) et j'ai surtout pas envie de dédié sa puissance de calcul pour du Kodi et quelques jeux rétro.En installant Retropie dans une version minimale de Ubuntu Server, on installe le strict nécessaire (coté serveur) mais on profite d'options plus avancés que Batocera ou Recalbox.On peux très bien imaginer que pendant quelqu'un joue dessus ou regarde un film, une autre personne y accède via SSH pour faire tourner des machines virtuelles ou des conteneurs LXC/Docker. D'un coté on à Kodi en local, de l'autre on à Plex en local ou par le web. J'appelle ça la consolidation haha