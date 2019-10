Bande annonce

1991Avec : Kevin Costner / Morgan Freeman / Alan Rickman / Mary Elizabeth Mastrantonio / Christian Slater.Genre : AventureSynopsis : En 1193, Le Roi d'Angleterre Richard Coeur de Lion est retenu captif par les Autrichiens. Évadé d'une geôle à Jérusalem après une croisade des plus périlleuses, Robin de Locksley retourne sur l'île de Grande-Bretagne. Il est accompagné d'Azeem, un Maure qu'il a libéré. Mais Robin réalise avec horreur que ses terres natales ont été mises à feu et à sang. Le Shérif de Nottingham opprime les populations locales et agit comme un vrai tyran. Considéré comme un hors-la-loi, Robin se réfugie dans la forêt de Sherwood. Il y rencontre des brigands et s'allie avec eux pour défier le Shérif, qui cherche à s'emparer du trône royal.Une excellente distribution.Kevin Costner au top.Un beau spectacle, bien rythmé, avec ce qu'il faut d'humour.Une des chansons de musique de films les plus connus.L'effet de la flèche devenu "culte".