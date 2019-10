Bande annonce

2016Réalisé par : John Madden(Shakespeare in love)Genre : DrameSynopsis : Elizabeth Sloane est une femme d’influence brillante et sans scrupules qui opère dans les coulisses de Washington. Face au plus grand défi de sa carrière, elle va redoubler de manigances et manipulations pour atteindre une victoire qui pourrait s’avérer éclatante. Mais les méthodes dont elle use pour parvenir à ses fins menacent à la fois sa carrière et ses proches. Miss Sloane pourrait bien avoir enfin trouvé un adversaire à sa taille.Un sujet peu traité au cinéma : Le lobbyisme en général dont celui des armes en particulier.Jessica Chastain est parfaite.Tourné comme un thriller (peu d'action car plutôt psychologique)Un film politique qui fait réfléchir.