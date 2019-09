Voici un article et une vidéo présentant la procédure pour installer Retropie sur une distro Ubuntu Server.L'avantage de l'installer sur une version "server" plutôt qu'une version "desktop" est au niveau de la consommation en mémoire vive. Il n'y a pas d'interface graphique à charger au démarrage et si on est un peu calé en administration Linux il y a moyen de virer pas mal de processus inutile pour grappiller des ressources.C'est particulierement intéressant pour les vieux coucou. Sur un Dell Optiplex en Core 2 Duo, je faisait tourner parfaitement tout mes jeux jusqu'à la PS1 avec Batocera/Recalbox et ce uniquement avec le circuit graphique intégré Intel. La meme chose avec un WIndows 7/10 et la c'était le drame, des chutes de frame-rate en veux tu, en voila.Donc je récapitule :- Consommation en RAM réduite car ne charge que le strict minimum- Plus stable- Adapté aux configurations modestesLe tuto est pour Ubuntu mais je pense que ca vaut aussi pour Debian.