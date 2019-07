C'était attendu, c'est désormais officiel : Nabil Fekir quitte l'Olympique Lyonnais pour rejoindre le Betis Séville. Un an après l'échec de son transfert à Liverpool, qui devait rapporter plus de 60 M€ à son club formateur, le milieu offensif de 26 ans file en Andalousie pour trois fois moins : 19,75 millions d'euros, auxquels pourront s'ajouter des incentives (bonus) pour un montant de 10 millions d'euros maximum et un intéressement de 20% de la plus-value réalisée sur une futur vente, est-il détaillé sur le communiqué publié par l'OL.



Le Champion du Monde 2018 avec les Bleus a signé pour les quatre prochaines saisons aux abords du Benito-Villamarin, soit jusqu'au 30 juin 2023. Au total, Nabil Fekir aura disputé 193 rencontres sous le maillot rhodanien, compilant 69 buts, 41 passes décisives et un brassard de capitaine depuis la saison 2017-2018. Par ailleurs, Yassin Fekir, le petit frère de Nabil, suit les pas de son aîné. L’Olympique Lyonnais percevra un intéressement de 50% du montant d’un futur transfert du joueur de 22 ans, apparu pour la première fois en pro la saison dernière.