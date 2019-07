L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée du milieu de terrain brésilien Thiago Mendes en provenance du LOSC Lille. Le montant du transfert s’élève à 22 M€ auquel pourront s’ajouter des incentives pour un montant maximum de 4,5 M€. Le joueur a signé un contrat de 4 ans avec l’Olympique Lyonnais. Thiago Mendes a débuté sa carrière professionnelle à seulement 18 ans à Goias avant de rejoindre le FC Sao Paulo en 2015 avec lequel il a disputé les ½ finales de la Copa Libertadores en 2016. Transféré à Lille en 2017, Thiago Mendes qui a joué près de 400 matches professionnels, fut l’un des meilleurs joueurs de L1 la saison dernière et un acteur essentiel de l’excellente saison du LOSC.

