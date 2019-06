Les Espagnols de Terraonion ont développé ce qu'ils présentent comme étant "l'accessoire ultime pour Sega Mega Drive". Et, sur le papier, nous ne sommes pas loin de leur donner raison. Leur création ? MegaSD, une cartouche associant un circuit FPGA et du stockage sur mémoire flash qui, compatible avec le port cartouche de la Mega Drive, permet de charger des jeux à la volée. Bonus, et non des moindres, on peut ainsi jouer à des jeux Mega CD sur Mega Drive sans avoir à utiliser le fameux périphérique dont la réputation en matière de fiabilité est, disons, pour le moins… aléatoire (surtout dans sa première version).