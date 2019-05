L'Olympique Lyonnais a pris un accent brésilien ce mardi avec la présentation à la presse de l'entraîneur Sylvinho et du directeur sportif Juninho. Accompagnés de leur président Jean-Michel Aulas, les deux nouveaux hommes forts de l'OL ont affiché leurs ambitions.

Se rapprocher du PSG



«On veut pouvoir rêver parce que la dernière fois qu'on a gagné des trophées, c'était en 2012» , a déclaré Juninho. «Le premier objectif du club est de continuer à disputer la Ligue des Champions. Il faut essayer d'être plus près du PSG. Et essayer de gagner des trophées, pourquoi pas en coupe nationale» , a ajouté le nouveau directeur sportif lyonnais. Cette saison, l'OL a terminé 3e de L1 à 19 points du Paris SG. Juninho est bien conscient que l'écart est important. «C'est une équipe formidable, qui va continuer à être le favori, poursuit "Juni". Mais dans le foot, on ne sait jamais avant. On doit se concentrer sur la Ligue 1 et être plus réguliers. (...) Je rêve de pouvoir disputer cette Ligue 1 avec un peu plus de coeur, en se rapprochant un peu du PSG.»





Juninho attend 3 départs et cible 2 postes



Quels seront les moyens mis à disposition des deux Brésiliens ? «Le président nous a promis qu'il n'y aura pas plus de trois départs» , a confié le nouveau directeur sportif de l'OL. Côté arrivées, deux postes sont ciblés en priorité : un défenseur central et un milieu de terrain plus technique. «Notre priorité c'est la défense centrale, assure Juninho. On a Tousart devant la défense, mais on a besoin d'un autre profil parce que le système préféré de Sylvinho, c'est le 4-3-3. Tousart est costaud et physique, mais on a besoin d'un joueur qui fasse jouer son équipe et qui soit fin techniquement. On travaille sur ces deux postes-là. Après, on verra s'il y a d'autres départs.» Côté départs, justement, Juninho dévoile l'identité des joueurs qu'il souhaite conserver. «Traoré est un joueur très technique, il est régulier mais je crois en lui. J'espère qu'on ne va pas recevoir de grosses propositions pour Aouar. On a Cornet, Dembélé. Je ne veux pas qu'on perde cet équilibre» , a indiqué le Brésilien, qui a aussi évoqué Memphis Depay : «On compte sur lui. Il a énormément de talent. J'aimerais bien qu'il soit là et qu'il soit très motivé. Il est venu pour être un de nos leaders.» Les deux hommes vont désormais se mettre au travail pour convaincre les supporters lyonnais, sans doute impatients de voir le duo à l'oeuvre.

Sylvinho veut bouger les joueurs



Donner plus de coeur et de détermination à l'OL, ce sera la mission de Sylvinho. «J'aime jouer en 4-3-3, avec la possession de balle, dans le camp adverse. On ne joue pas au football sans inspiration et sans âme. On va travailler tous les concepts mais il ne manquera ni d'âme ni d'inspiration dans cette équipe. Le meilleur joueur de cette équipe est né le 3 août 1950, c'est Lyon !» , a lancé le nouveau coach, qui a signé pour deux ans. Sérieux et déterminé, Sylvinho a sans doute déjà séduit les supporters lyonnais par son discours. «Le football vit avec les résultats, je ne les contrôle pas. Mais je contrôle le travail et je peux vous assurer qu'il y en aura beaucoup» , a-t-il lancé. «Il y a des choses à changer par rapport aux sacrifices et la mentalité. Etre motivé pour jouer contre les grands, mais il faut être fort en France, c'est comme ça qu'on était respectés en Europe à l'époque» , a assuré Juninho. - Source: Maxifoot, http://www.maxifoot.fr/football/article-40264.htm#footref