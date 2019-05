Made in Gones

Son retour dans la capitale des Gaules était très attendu, il est désormais acté ! Ce dimanche après-midi, Juninho a retrouvé Lyon, comme l'atteste la photo prise à l'aéroport de Saint-Exupéry aux côtés de Jean-Michel Aulas et publiée sur le compte Twitter du club rhodanien. Dix ans après son départ comme joueur, le Brésilien (44 ans) officiera en tant que directeur sportif chez les Gones. Il sera rejoint dans les toutes prochaines heures par Sylvinho, le futur entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Les deux hommes seront présentés à la presse mardi après-midi.

posted the 05/26/2019 at 06:07 PM by gat