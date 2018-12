Thierry Henry l’avait pourtant promis après l’ultime triste parenthèse européenne face à Dortmund en milieu de semaine : « On va aller à Lyon, et on va se bagarrer là-bas. » Une formule choc qui claque, mais qui reflète surtout une forme d’impuissance chronique installée sur le Rocher. Cela fait plusieurs mois et semaines que Monaco n’est plus qu’une équipe devant combattre d’abord ses propres lacunes techniques et mentales, au contraire d’un OL qui capitalise sur sa belle qualification européenne décrochée dans la neige ukrainienne.



Deux salles, deux ambiances, qui ont joué leur musique respective ce soir au Parc OL pour accoucher d’un constat propre à chacune d’entre elles : pendant que l’OL brille dans le carré VIP champagne en main, l’ASM compte ce qu’il reste de ses certitudes avec un bilan comptable qui reste bien ancré dans le rouge.

La ballade d'Houssem



Pas impressionné par le 5-4-1 monégasque solide seulement sur la feuille de match, il n’aura donc fallu que six petites minutes aux Gones pour faire voler en éclats le château de cartes vert-gris qui se tenait face à eux. Un débordement de Traoré côté droit, un centre repoussé plein axe par Benaglio, et Aouar plante (6e). La statistique qui fait mal au crâne tombe dans la seconde : les neuf fois précédentes où Monaco a concédé l’ouverture du score cette saison, elle a perdu à huit reprises. Et alors que Benaglio tente de sauver seul le navire rouge et blanc face à Traoré (26e) et Aouar (28e), il ne peut que constater les dégâts lorsque Fekir le trompe avec ses gros sabots (33e). L’OL se trimbale, sans forcer.

Golovin et Monaco dans le rouge



Pour son adversaire du soir en revanche, le calvaire reprend une trentaine de secondes à peine après l’entame de l’acte II. Golovin est expulsé après une grosse semelle sur le mollet de Fekir (46e), et tue dans l’œuf une possible réaction d’orgueil de la bande à Titi. Sans forcer, l’OL déroule et va mettre un bon quart d’heure avant d’exulter une nouvelle fois. Car si Benaglio est impressionnant face à Denayer (49e), il ne peut que pousser une gueulante de désespoir lorsque Mendy décolle haut dans le ciel lyonnais pour catapulter dans ses filets un nouveau caviar de Tete (60e). Génésio fait tourner, et peut dormir sur ses deux oreilles : son OL est ce soir provisoirement troisième de Ligue 1, quelques jours après avoir pris rendez-vous avec l'Europe. Cela tombe bien : une semaine de deux journées attend l'OL pour récupérer la place de dauphin.