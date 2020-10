Bonjour la compagnie,Un petit bon plan à partager avec vous. Actuellement et jusqu'à demain 17h si vous prenez Rocket league sur l'Epic game store vous gagnez un bon d'achat de 10€ valable à partir de 14,99€ d'achat.Pour ma part j'ai fait péter la version deluxe de shenmue 3 qui était déja en promo ce qui me fait le tout à 12€ de ma poche ^^

posted the 10/22/2020 at 05:19 PM by monz666