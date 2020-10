je poste ici 2 extraits, consacrés aux Sables du Temps, ainsi qu'au remake et à Redemption.

La sortie prochaine de Prince of Persia - Les Sables du Temps Remake (oui, c'est son titre) a été l'occasion pour moi de mettre à jour le dossier rédigé initialement par @Puissancepixel. Outre ce remake donc, il fallait également parler du projet annulé en 2011 (Prince of Persia Redemption), dont un trailer a refait surface récemment.Plutôt que de commencer par le début de l'article,Le dossier complet revient sur tous les volets de la célèbre série créée par Jordan Mechner, sans exception : le premier volet mythique et toutes ses multiples adaptations ; le second volet ; le mal-aimé Prince of Persia 3D ; la trilogie des Sables du Temps ; le volet 2008 ; ainsi que le film et Les Sables Oubliés. Bref, un sacré programme !En fin d'article, je laisse également une vidéo vers Prince of Persia Redemption.Bonne lecture !En 2001, la section divertissements et jeux [de The Learning Company et Broderbund] sera rachetée par Ubisoft, qui récupère du même coup plusieurs licences, parmi lesquelles Myst et Prince of Persia. Malgré un troisième épisode très médiocre, Ubisoft va tout de même se lancer dans le projet d’une nouvelle aventure rapidement après l’acquisition de la licence. L’équipe de développement va vouloir garder ce qui avait fait le succès du premier épisode, à savoir des combats très dynamiques, des niveaux bien construits et surtout une animation très fluide. Composée seulement de 7 personnes autour du producteur Yannis Mallat, l’équipe de développement va rapidement augmenter, notamment lorsque Jordan Mechner verra les premières maquettes – réutilisant le Jade Engine de Beyond Good and Evil – qui lui plairont immédiatement, et le convaincront de s’impliquer dans ce nouveau volet qui s’intitulera Les Sables du Temps (The Sands of Time). Dès lors, se construisent autour de ce projet un scénario que va signer Jordan Mechner, ainsi qu’une direction artistique confiée à Patrice Désilets – qui sera plus tard le créateur de la série Assassin’s Creed.Le concept initial du Prince devant sauver la Princesse du Vizir est dépoussiéré… avec du sable ! Si le Vizir reste cantonné à son rôle de méchant dévorant d’ambition et de fourberie, le Prince n’a pour objectif principal que de l'affronter, et non de sauver la Princesse (rôle tenu par Farah, la fille d’un maharaja), laquelle ne demande par ailleurs pas à être secourue. L’histoire commence lorsqu’au cours d’une bataille opposant le Roi de Perse au Maharaja, le Prince part explorer le palais de ce dernier pour dérober un trésor précieux : la Dague du Temps. Inconscient des pouvoirs de cette dague, le Prince revient aux côtés de son père victorieux et du Vizir. Tous font halte au palais du Sultan d’Azad, où le Roi offre à son hôte le Sablier du Temps dérobé au Maharaja. Sur les conseils malintentionnés du Vizir, le Prince libère alors les Sables du Temps avec sa dague, qui transforment alors les soldats du palais ainsi que le propre père du Prince en monstres de sables, que contrôle le Vizir. Pour réparer son erreur et refermer le sablier, il devra compter sur l’aide de Farah, la princesse capturée par le Roi.Ubisoft réussit ainsi là où Broderbund avait échoué : réaliser une aventure convaincante toute en 3D de Prince of Persia. Le nouveau Prince est composé de 750 animations, qui lui permettront de courir sur les murs et réaliser tout un tas d’autres mouvements acrobatiques dans un univers des Milles et Une Nuits très bien retranscrit. Le tour de force des Sables du Temps est en effet d’intégrer parfaitement le level design dans le décor du palais, laissant le joueur deviner par lui-même quel est le parcours à prendre sans qu’il n’ait l’impression de suivre un chemin balisé par des flèches. En cela, l'esprit du jeu original est parfaitement respecté.Mais la grande nouveauté est la possibilité de pouvoir contrôler le temps grâce à la fameuse dague : le Prince peut ainsi faire un retour en arrière de quelques secondes s’il se fait battre par un ennemi ou tombe dans le vide, ou bien encore le ralentir pour pouvoir passer plus facilement les nombreux pièges du jeu ou éliminer rapidement ses adversaires. Mais pour utiliser tous ses pouvoirs, la dague devra être suffisamment chargée en sable.Sorti en 2003 sur Game Cube, PlayStation 2, Xbox et PC, le jeu a également droit à une version portable sur Game Boy Advance, moins réussie que les versions consoles de salon. Bref, ce Prince of Persia – Les Sables du Temps sera un très grand succès, qui décide évidemment Ubisoft à sortir une suite. Son statut de jeu culte de l’ère PS2 / Xbox / GameCube a également permis à la série d’acquérir une reconnaissance plus grande encore que le tout premier volet.[Depuis 2010], la franchise sera finalement laissée 10 ans de côté alors qu’elle avait bénéficié depuis 2003 (et Les Sables du Temps) de 4 volets majeurs, et d'une bonne dizaine de productions au total. Qu’a-t-il bien pu se passer ? La raison est simple : certes, Prince of Persia dispose d’une réelle aura, mais parallèlement, la série Assassin’s Creed – propriété entière d’Ubisoft – connaît un succès commercial bien plus important avec son premier volet, et va prendre son envol avec Assassin’s Creed II et les aventures d’Ezio.Des projets Prince of Persia ont bien été menés par Ubisoft sans qu’on en connaisse pendant longtemps l’existence : il en est ainsi d'un projet mené par le studio de Montréal, abandonné dans la plus grande des discrétions en 2011. C’est pourtant en 2020 qu’un trailer, jamais révélé par Ubisoft, a refait surface… alors qu’il avait fuité sur Youtube dès 2012 ! Nommé Prince of Persia Redemption, le jeu semble avoir été prévu sur Xbox 360 et PS3, et présente un concept grandement inspiré d'Uncharted ainsi qu'une réalisation revenue à la tonalité plus sombre de L’Âme du Guerrier, à l’exact opposé du Prince of Persia 2008. Le projet est confirmé par un ancien développeur d’Ubisoft (Jonathan Cooper) pour avoir réellement existé, bien que le gameplay révélé par la vidéo ne soit en fait qu’un montage ; un montage néanmoins si impressionnant qu’il aurait servi de base de travail pour la conception… d’Assassin’s Creed III ! Jonathan Cooper révèle également qu’Ubisoft a souvent été prompt à annuler des jeux Prince of Persia du fait que Jordan Mechner en détient toujours les droits – donc une part des bénéfices.Il faudra attendre l’annonce cette fois bien réelle de la sortie début 2021 du remake des Sables du Temps pour voir la franchise terminer officiellement sa traversée du désert. Développé par le studio d’Ubisoft Pune en Inde (dont il s’agit de la première production majeure), Les Sables du Temps Remake débarque sur PS4, Xbox One et PC, mais si son annonce fut longtemps espérée, le premier trailer de présentation a douché l’enthousiasme. Malgré le bad buzz provoqué par une réalisation « petit budget », l'avenir de la licence pourrait toutefois dépendre de la réussite commerciale du remake du volet le plus acclamé de la série.