Selon plusieurs articles tech le rachat de bethesda / zenimax est un smart move pour les IP et les nombreux studios, mais pas que, une autre raison rendrait cet achat encore plus stratégique et malin :



La technologie ORION



Il s'agit de la technologie de streaming de jeu mise au point par zenimax très efficace visant le 4k60 pour une consommation moindre en bande passante, avec un input lag quasiment nul (testé sur doom) et surtout autre point très important sans degradation de performance même sans serveur à proximité, quand on connaît les ambitions de microsoft pour le cloud gaming via le xcloud, on comprend mieux que c'est pas un achat fait sur un coup de tête comme certains ont tendance à le penser mais on a affaire à un plan mûrement réfléchi comme celui du rachat d'un certain minecraft, la partie d'échecs continue et il semblerait que Microsoft ait plusieurs coups d'avance...