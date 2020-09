Suite au rachat de Bethesda / Zenimax, l'immense John Carmack n'exclut pas de retravailler un jour sur ses jeux (Doom, Quake etc) quand on sait que c'est le génie derrière les moteurs ID Tech, et qu'il a contribué à inventer un genre à part entière...Le tweet dit exactement ceci"Génial ! je trouve que Microsoft a toujours été une bonne maison mère pour les franchises / ip de jeux vidéo, et je ne suis pas en conflit avec eux (note : Carmack et Zenimax se sont séparés en très mauvais termes), et c'est peut être une opportunité pour pouvoir me réimpliquer dans mes anciens jeux"C'est clairement un appel du pied lancé à microsoft, et vu que le id tech leur appartient maintenant, ce serait bien d'avoir encore Carmack à bord à mon avis, vu que je trouve qu'il "gaspille" son talent du coté d'oculus