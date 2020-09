Bonsoir,Je cherchais à faire des économies et je me demandais si j'achète la version PS4 de Immortal Fenix Rising est-ce que ce sera la même que la version PS5 avec l'upgrade ?Est-ce que je peux aller sur ma PS4, acheter le jeu, et le lancer sur la PS5 et avoir la version PS5 du jeu avec l'upgrade écrit en bas de la pochette ?Merci d'avance