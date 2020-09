J'étais en train de me demander, ça coute combien un PC avec une RTX 3070 si je récupère ma manette de Xbox One S ? Vu que les jeux PC sont à 50 € grand max, ça fait 30 € d'économie par jeu quand même, ça peut valoir le coût ?Moi j'arrive pas à faire moins que 1047€, j'ai mis la RTX 2070 car elle coute le même prix que la RTX 3070 donc ça ne fera pas bouger le prix.Bon, ça fait 550€ à rentabiliser, à 50€ par jeux au lieu de 80€, ça fait 30€ économisé par jeu, et donc le PC est rentabilisé après 18 jeux seulement.J'y réfléchis sérieusement là ! Avec Steam Big Picture