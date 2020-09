Hello tout le monde. Je viens de me refaire les 5 premiers épisodes de la série animée "Primal" de Genndy Tartakovsky (Samourai Jack entre autre). Je pense pas avoir vu d'article sur cette série que je trouve assez ouf ^^ elle est sortie l'année dernière et la 2ème partie va sortir début octobre. En plus d'une saison 2 qui a aussi été annoncée. Si je peux la faire découvrir a 2-3 d'entre vous... C'est vraiment débile et fun. Bien violent aussi.







Synopsis : L'amitié improbable entre un homme des cavernes à l'aube de l'évolution et un dinosaure dont l'espèce est sur le point de s'éteindre. Les deux s'unissent pour leur survie dans un monde primaire et violent.



Par contre elle est assez difficile a voir chez nous je crois, elle est sur "Adult Swim" aux Etats-Unis je ne sais pas si la chaine existe en France... perso je la trouve sur des sites de streaming "illégaux". Pas besoin de sous titre il n'y a pas de dialogues, juste des cris ^^.